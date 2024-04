Marina di Ravenna - il centro diventa Zona 30

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 – Sono finalizzati al miglioramento della circolazione e al potenziamento della sicurezza nei liditi, comportando un costo complessivo pari a 150mila euro. Stiamo parlando di una serie di interventi, approvati ieri dalla giunta comunale di, che saranno realizzati prima dell’inizio della stagione estiva. Alcuni di essi riguardanodidove, ad esempio sarà realizzata la segnaletica necessaria a individuare, lungo viale delle Nazioni, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti, la già annunciata corsia riservata al transito di bus, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli, in vigore durante la stagione estiva e solo nei giorni festivi e prefestivi, a partire da sabato 15 ...

Meteo Mare ravenna - Previsioni marine per i prossimi giorni - - selezionare località - Casal Borsetti Cervia CerviAvventura Lido Adriano Lido di Classe Lido di Dante Lido di Savio marina di ravenna marina Romea Milano Marittima Mirabilandia Pinarella Punta ...ilmeteo

Regata Nazionale 29er: più di cinquanta equipaggi giovanili in regata - Sono oltre cinquanta gli equipaggi che attendono con impazienza il week end per prendere parte alla Regata Nazionale 29er organizzata dal Circolo Velico ravennate e supportata da Equa ...pressmare

Il 25 aprile “Azzurro in Tavola” al Bacino Pescherecci di marina di ravenna - Ultime tre occasioni per gustare il pesce azzurro alla griglia a marina di ravenna. Torna infatti domani l’evento “Azzurro in Tavola” al Bacino ...ravennanotizie