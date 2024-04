Marcello Sacchetta confessa | Stefano De Martino? Lo chiamo ma non mi risponde - aspetto che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è stato indubbiamente uno dei ballerini professionisti di Amici più amati e apprezzati di sempre. Nel talent show di Maria De Filippi il coreografo non ha trovato solo la popolarità, ma anche l’amore grazie a Giulia Pauselli, da cui ha avuto il piccolo Romeo Maria, e una bella amicizia conDe. L’attuale coreografo di diversi programmi Rai e il conduttore di Stasera tutto è possibile, fresco di separazione da Belen Rodriguez, per anni sono stati inseparabili, tant’è che lo stessoaveva definito“un fratello”. Ma come sono i rapporti oggi? Are a questo quesito ci ha pensato, attraverso una box su Instagram. Di recente, il coreografo, nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, ...