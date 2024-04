Marcell Jacobs torna in gara! Svelate data e località | 100 metri di fuoco contri avversari di lusso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)si appresta a fare il proprio ritorno in. Il Campione Olimpico dei 100gareggerà sabato 27 aprile (orario ancora da definire) a Jacksonville (Florida, USA) e farà così il proprio esordio stagionale,ndo in pista a 230 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica (10 settembre 2023 a Zagabria). Il velocista lombardo sarà una delle grandi stelle dell’evento East Coas Relays, in programma all’Hodges Stadium nella University of North Florida, dove da qualche mese si è trasferito per allenarsi alla corte di Rana Reider. Proprio ieri il Messia dell’atletica tricolore aveva ironizzato con chi si preoccupava per non averlo ancora visto innel 2024.ha più volte dichiarato di essere al lavoro per ...