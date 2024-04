Manu Chao domenica 28 luglio ai Laghi di Fusine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A grande richiesta,annuncia il ritorno live in Italia con tre nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, in programma la prossima estate: il primo è fissato per28(inizio ore 14:00) aidiin Friuli Venezia Giulia per il No Borders Music Festival, l’1 agosto al Circolo Magnolia a Segrate (MI) e il 4 agosto a Fermo in Piazzale del Girfalco. I biglietti per i tre nuovi appuntamenti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 aprileonline su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni su queste nuove date sono disponibili sul sito www.vignapr.it È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale ...