Manu Chao al No Borders Music Festival il 28 luglio

(Di mercoledì 24 aprile 2024)torna al Nodomenica 28con un esclusivo concerto (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine.nasce a Parigi da genitori spagnoli, scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre l’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni ottanta fonda la band Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti come rock, punk, reggae ea iberica. LEGGI ANCHE: No2024: il primo appuntamento annunciato è un Mistery Concert Nel 1998 arriva il successo mondiale con Clandestino, il suo ...

