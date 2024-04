Mantova - il messaggio social sul futuro di Possanzini | FOTO

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilprogramma la prossima stagione in Serie B dopo l’entusiasmante rendimento in Serie C. Il principale artefice della cavalcata vincente è stato Davide, allenatore di grande prospettiva e già nel mirino di squadre di categoria superiore. Il profilo dell’ex attaccante della Reggina è stato addirittura accostato al Napoli per la prossima stagione. Il post del“5 minuti per una stretta di mano. Uomini di parola, anche di fronte ad un orologio! E così la storia continua… #insieme”, è ildelsuldi. Serie Bregina della C, il suo REdolfi si racconta a CalcioWeb: la festa promozione e il legame con ...

I lombardi festeggiano il ritorno in cadetteria senza scendere in campo, complice il pareggio del Padova contro il Lumezzane dopo tanti anni di sofferenza fra Serie C e dilettanti (ilgiornale)

Dalla retrocessione nei dilettanti, al ripescaggio, alla promozione in Serie B. Tutto nello spazio di appena dieci mesi . È questa la parabola del Mantova di Davide Pozzanzini, torna to ufficialmente in cadetteria dopo 14 anni di attesa e due fallimenti (nel 2010 e nel 2017), grazie al pareggio per ... (ilfattoquotidiano)

mantova, annunciata la permanenza di possanzini per la prossima stagione - L'allenatore rimarrà sulla panchina biancorossa anche per la prossima stagione in Serie B Al termine di una stagione quasi perfetta, il mantova ha deciso di rinnovare la propria fiducia all'allenatore ...gianlucadimarzio

L’ex rosa possanzini e il mantova insieme anche in B: c’è l’intesa (FOTO) - possanzini e il presidente del mantova Filippo Piccoli si sono incontrati trovando l’intesa l’intesa per continuare a lavorare insieme. A renderlo noto è il club con un post pubblicato sui social del ...ilovepalermocalcio

Il mantova ha deciso: in Serie B si andrà avanti con possanzini - Il mantova proseguirà con Davide possanzini. L'allenatore della promozione in Serie B, come annunciato con un simpatico siparietto social dal club lombardo, seguirà la propria esperienza in ...tuttoc