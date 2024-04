Manifestazione il 25 aprile 2024 a Roma | orari - percorso del corteo Anpi e strade chiuse

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Durante la Festa della Liberazione è in programma unorganizzato dall', che partirà alle ore 10 da Largo Bompiani e arriverà a Porta San Paolo intorno le ore 11.30.

Attese 40mila persone a Roma per la Manifestazione di Libera dalle mafie giovedì 21 marzo 2024 , con partenza alle 8.30 da piazza Equilino e arrivo al Circo Massimo: il percorso , le strade chiuse e le modifiche alle linee bus.Continua a leggere (fanpage)

(Agenzia Vista) Roma , 20 aprile 2024 Si è tenuta a Roma la Manifestazione congiunta di Cgil e Uil con i due segretari Bombardieri e Landini. Il corteo , al grido di "Adesso Basta", è partito dal Circo Massimo in direzione di piazzale Ostiense. Una scia di bandiere rosse e azzurre ha percorso viale ... (iltempo)

25 aprile: a Milano Elly Schlein e Calenda, ci sarà anche lo scrittore Scurati - Prevista la presenza di 4 leader di partito: Schlein, Calenda, Fratoianni e Bonelli. La manifestazione partirà alle 14.15 ...milanotoday

25 Aprile, Scurati a manifestazione Milano. A Roma Roberto Salis - Antonio Scurati parteciperà al corteo per il 25 Aprile a Milano mentre Roberto Salis, padre di Ilaria, la maestra milanese detenuta da più di un anno in ...lapresse

25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona - Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.savonanews