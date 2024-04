Maltrattata dalla suocera - indagato anche l’ex marito Considerata una serva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Siena, 24 aprile 2024 – Un clima di terrore in casa. Con ladi 62 anni che la considerava come una sorta diad uso della famiglia. Lavare, stirare, seguire le faccende domestiche. Senza lamentarsi, né fare una grinza. Di andare a lavoro non se ne parlava neppure, nonostante lei lo desiderasse. Tantomeno di imparare la nostra lingua. Aveva finito per mettergli controil, così sostiene la 44enne straniera che ieri ha raccontato la sua verità su quell’inferno fra le mura di casa al gip Elena Pollini. Due ore e mezzo in aula dietro il paravento che la separava da, ora indagatiprocura per maltrattamenti nei confronti della donna. Accanto a loro l’avvocato Silvia Taddei che li difende mentre la vittima del reato da ’Codice ...