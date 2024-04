Maltrattamenti alla materna - la maestra davanti al gip Era già stata condannata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pistoia, 24 aprile 2024 – Cappello calato sul viso e occhiali scuri, è uscita dal Tribunale di Pistoia ieri mattina intorno alle 12,30.al giudice per le indagini preliminari, Luca Gaspari, laarreuna settimana fa con l’accusa di(articolo 572 del codice penale) sui bambini della scuolain cui insegnava, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. "Chiariremo ogni cosa – ha spiegato all’uscita dal tribunale il suo legale, l’avvocato Gerardo Marliani (nella foto) – ma prima abbiamo chiesto di poter visionare i video delle telecamere che i carabinieri hanno nascosto dentro la scuola". Riprese che sarebbero iniziate lo scorso 9 dicembre e sarebbero andate avanti finometà di febbraio. Poi l’insegnante si era assentata per malattia ed ...