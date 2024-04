Maltempo oggi a Roma - forti temporali e allagamenti | strade ghiacciate e traffico in tilt nella Capitale

Bologna, 23 aprile 2024 - Continua il Maltempo in Emilia Romagna. Nevica ancora nel Modenese, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, ... (ilrestodelcarlino)