Malore per Tevez - l'ex Juventus ricoverato in ospedale a Buenos Aires

malore per Tevez . l’ex attaccante della Juve ntus è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Buenos Aires. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino ha chiesto assistenza medica dopo aver accusato dei dolori al petto ed è stato poi portato in una clinica nel quartiere di San Isidro. ... (ilnapolista)

tevez, malore nella notte e ricovero in ospedale. Aveva accusato dolori al petto - Era già successo lo scorso ottobre: tevez si era accasciato al suolo accusando dolori al petto e sbattendo la testa. È successo nuovamente stanotte, quando l’Apache ha chiesto assistenza medica ed è ...gazzetta

Paura per Carlos tevez, ricoverato in ospedale - Secondo alcuni media locali, il malore sarebbe legato allo stress, ma l'argentino non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. tevez soffre di pressione alta e si sottopone regolarmente a ...adnkronos

malore e dolori al petto per tevez, l'ex Juventus ricoverato in ospedale a Buenos Aires - Notte di apprensione per Carlos tevez, l`ex attaccante della Juventus è ricoverato in ospedale a Buenos Aires dopo un malore. Nella notte l`Apache, oggi allenatore de.calciomercato