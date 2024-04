Malore per Carlos Tevez | l’ex Juve in ospedale - come sta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Momenti di paura per, i suoi tifosi e i suoi familiari.attaccante di United, City entus è stato portato ina seguito di un. L’allenatore dell’Independiente è stato ricoverato all’“La Trinidad” di San Isidro dopo aver avvertito un dolore al petto. Il club argentino ci tiene però a fare sapere che gli esami a cui è stato sottoposto finora hanno dato esito positivo maresterà ricoverato a scopo precauzionale fino a quando non saranno conclusi tutti gli accertamenti. Il comunicato del club “si trova all’La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami ...

(Adnkronos) – Carlos Tevez ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato dolori al petto. L'ex attaccante della Juve, ora allenatore dell’Independiente in Argentina, 40 anni, ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires in vista di altri esami a cui dovrà sottoporsi. In un comunicato ... (periodicodaily)

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Carlos Tevez ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato dolori al petto. L'ex attaccante della Juve, ora allenatore dell’Independiente in Argentina, 40 anni, ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires in vista di altri esami a cui ... (dayitalianews)

Calcio: Argentina. tevez in ospedale per dolore al petto ma esami ok - L'attuale tecnico dell'Independiente resterà ricoverato fino alla fine dei controlli BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Solo tanta paura, ...sport.tiscali

Paura per carlos tevez, ricoverato in ospedale - L'ex attaccante della Juve, ora allenatore dell’Independiente in Argentina, ha accusato dolori al petto: sottoposto ad alcuni esami carlos tevez ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato ...adnkronos

tevez ricoverato, paura in Argentina: "Dolore al petto" - L'Apache si trova ancora in ospedale: "Resta in osservazione a scopo precauzionale". Il comunicato dell'Independiente ...tuttosport