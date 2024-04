Malagò | Firmerei per 12 ori a Parigi Sinner? Ci sorprenderà anche alle Olimpiadi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ancora vivo il ricordo di una formidabile Olimpiade. I fari puntati sulla prossima. Migliorandosi, se possibile. “Abbiamo una grande squadra”, dichiara Giovanniall’evento del Foglio a San Siro. “Secondo gli algoritmi, si va a medaglia un po’ meno del 50 per cento delle chance attese. E noi contiamo su 107 candidature da podio: bisogna dimostrarlo sul campo”. A Tokyo l’Italia chiuse con 40 medaglie e 10 ori. Le previsioni del più recente studio Nielsen, verso2024, ce ne assegnano ben 47 di cui 12 sul gradino più alto. “Ci metterei la firma”, sorride il numero uno del Coni. Le aspettative maggiori sono sul nuoto, in crescita esponenziale. Eppure, proprio un paio di giorni fa,ha ufficializzato i due portabandiera azzurri ai Giochi: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Salto in alto e scherma. “Come in tutte le ...

