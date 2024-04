Maignan e Theo Hernandez via

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo o schiaffo nel derby, vedere l’Inter vincere lo Scudetto della seconda stella, si fa ancora sentire in casa Milan e con la stagione che si avvia alla conclusione è tempo di iniziare a programmare il futuro. Tante incertezze pesano sulla prossima stagione dei rossoneri, a partire da chi sarà il prossimo allenatore con uno Stefano Pioli destinato a lasciare il club. E poi c’è la rosa, con due big particolarmente sotto osservazione: Mike, tra rinnovo e mercato. Calciomercarto.com e Terzotemponapoli.com fanno il punto della situazione circa la possibile evoluzione della doppia trattativa. RINNOVO, IL TEMPO STRINGE – Entrambi non hanno brillato nel derby. Il portiere bucato non senza colpe sul primo palo da Thuram in occasione del secondo gol interista, il terzino espulso nel finale dopo ...