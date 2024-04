Madonna - class action dei fan dopo il concerto | cald - ritardi e playback | Siamo delusi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non si placano le polemiche sulla logistica e altre questioni legate allo storico Celebration Tour in America di. Lo scorso dicembre due fan avevano fatto causa a Live Nation e all’artista per il grande ritardo con cui è iniziato lo show. Ora è il turno di altri tre fan: Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte. I tre hanno fatto unaindirizzata sempre all’agenzia di concerti e alla superstar.Leggi anche: “Ha rubato un profumo!”, Piero Fassino denunciato all’aeroporto di Fiumicino “È stato un incubo” Il magazine Rolling Stone ha intervistato i tre. Il“è stato un incubo. Iniziato con due ore di ritardo (era previsto alle 20:30 ed è iniziato alle 22:30). Ma l’artista si sarebbe scusata a suo modo: ‘Mi spiace per il ritardo. No, non mi spiace, sono fatta così, sono sempre in ...

Non sembrano placarsi le polemiche relative agli inconvenienti avvenuti durante il Celebration Tour in America di Madonna . Lo scorso dicembre due fan hanno fatto causa a Live Nation e all’artista per il grande ritardo con cui è iniziato lo show. Ora è il turno di altri tre fan Elizabeth ... (ilfattoquotidiano)

“Ritardo di due ore, playback, caldo in sala, arrogante e senza rispetto”. class action dei fan contro madonna - Non sembrano placarsi le polemiche relative agli inconvenienti avvenuti durante il Celebration Tour in America di madonna. Lo scorso dicembre due fan hanno fatto causa a Live Nation e all’artista per ...ilfattoquotidiano

madonna, class action dei fan dopo il concerto: caldo, ritardi e playback: “Siamo delusi” - Non si placano le polemiche sulla logistica e altre questioni legate allo storico Celebration Tour in America di madonna. Lo scorso dicembre due fan ...thesocialpost

madonna faces class action lawsuit over concert tardiness and conditions - madonna faces lawsuit over concert tardiness and conditions madonna and concert promoter Live Nation are currently facing a class-action lawsuit. The suit was filed by three fans in Washington, D.C.msn