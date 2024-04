Macedonia del Nord | al via le elezioni presidenziali

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Al via leindel. Il dibattito tra i candidati è stato dominato dall’adesione all’UE e all’equilibrio dell’attuale governo, ma i candidati hanno anche cercato di sostenere l’attrazione degli investimenti e la creazione dei posti di lavoro per i giovani.del: oggi leOggi, 24 aprile, in

Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Dopo l’under 20 maschile che ha guadagnato meritatamente (nonostante alti e bassi) la qualificazione al prossimo Campionato Europeo, è il momento degli azzurri under 18 che sono chiamati a giocare un mini girone per qualificarsi ai prossimi Campionati Europei I ... (dayitalianews)

In Macedonia del Nord si chiude in serata la campagna elettorale in vista delle presidenziali di mercoledì prossimo, le settime dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991. Domani sarà giornata di silenzio e riflessione, a beneficio soprattutto degli indecisi, che potranno scegliere tra sette ... (quotidiano)

