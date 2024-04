Lunedì a Roma presentazione campagna per europee ed eventi Giornata Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 apr. (Adnkronos) - L'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia presentano laper sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del voto allee gliorganizzati in occasione delladell'del 9 maggio.29 aprile, dalle 11.30 alle 12.30, nello spazio Esperienza- David Sassoli a, ci sarà la conferenza stampa per il lancio dellaistituzionale in vista del voto europeo dell'8 e 9 giugno. In tale occasione verrà proiettato il video promozionale del Parlamento europeo che, attraverso il dialogo tra generazioni, sottolinea il valore della democrazia. Saranno inoltre presentati gli ...