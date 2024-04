L’under 17 di Pedriali pareggia 5-5 a Trieste Poker dell’under 15 - crolla a Cesena l’under 16

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo la sconfitta maturata dalla Spal Primavera sul campo del Sudtirol, il settore giovanile biancazzurro è comunque riuscito a togliersi delle soddisfazione nel corso del weekend. Soprattutto grazie alla selezione Under 15 che si è imposta sul campo della Triestina in maniera nettissima. È finita 1-4, con Brusa, Minotti, Montanari e Neri autori delle reti delcalato dai biancazzurri in terra giuliana. La trasferta con la Triestina si è invece trasformata in una sagra del gol per la Spal Under 17 che nelle ultime settimane ha rallentato una marcia che in precedenza pareva inarrestabile. La squadra di(nella foto) hato 5-5 sul campo degli alabardati, con reti di Cecchinato su rigore, Kola, Margiotta e doppietta di Nejmaoui. È andata invece decisamente male alla Spal Under 16, incappata in una pesante ...