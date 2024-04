Lumezzane - gioia playoff | Vogliamo fare strada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I risultati del penultimo turno del girone A di Serie C hanno spalancato alle desiderate porte dei. A questo punto la trasferta in casa dell’Albinoleffe che domenica chiuderà la regular season servirà alla matricola rossoblù per conoscere il nome dell’avversaria da affrontare in uno spareggio che la squadra di mister Franzini si è definitivamente assicurata grazie al 4-3 dalle infinite emozioni inflitto al Mantova capolista. Anche le combinazioni più negative possibili in quest’ultima giornata non possono estromettere i valgobbini, che nella peggiore delle ipotesi potrebbero ritrovarsi fermi a 50 punti con Pro Vercelli e Virtus Verona, ma sarebbero ugualmente ammessi agli spareggi insieme ai bianchi piemontesi, grazie al secondo posto nella classifica avulsa di questo terzetto. Un’eventualità complicata e davvero poco probabile ...