L’Uefa chiama anche l’argentino Tello Guida e Orsato agli Europei Convocati Irrati e Valeri al Var

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono Marcoe Danielei due arbitri italiani selezionati per l’Europeo. Ieri il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del campionato al via il prossimo 14 giugno.avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli assistenti disaranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al Var altri due italiani, Massimilianoe Paolo. Gli altri arbitri sono Soares Dias, Manzano, Kovacs, Kruzliak, Letexier, Makkelie, Marciniak, Meler, Nyberg, Oliver, Schärer, Siebert, Taylor, Turpin, Vincic e Zwayer. Le nazioni che presenteranno due arbitri, oltre all’Italia, sono Inghilterra, Francia e Germania. Ci saràun arbitro argentino, Facundo, con i suoi due ...

