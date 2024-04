L’Ue risponde alle proteste degli agricoltori | meno controlli e stop al 4% dei terreni incolti nella nuova Pac

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Da Strasburgo – Via libera del Parlamento europeo alla riforma mirata della Pac, la Politica agricola comune dell’Unione europea. Dopo l’ok del Consiglio arrivato lo scorso 26 marzo, anche l’Eurocamera ha mandato un messaggio di vicinanza agliche a inizio anno hanno manifestato in diverse parti d’Europa. La riforma della Pac è stata approvata in tempi record grazie alla procedura d’urgenza. Le modifiche approvate oggi in Strasburgo sono passate con 425 voti favorevoli, 130 contrari e 33 astensioni. È stata la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la prima a proporre di rimettere mano alla Pac, che rappresenta di fatto il principale strumento attraverso cuiregola i sussidi destinati al settore agricolo. Una mossa che in molti hanno interpretato come un tentativo da parte delle istituzioni europee di sedare il ...