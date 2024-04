Luciano Ligabue risponde ad Antonella Clerici con un video su Instagram | Mai detto che sai di sugo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) All'indomani della rivelazione dia Belve sul-gate,ha risposto all'accusa con unin cui afferma di non aver maiuna cosa del genere.accetta le scuse disul-gate di Sanremo 2010. Come mai? Perchè lui ha smentito categoricamente di non aver partecipato a quell'edizione della kermesse per via di un pregiudizio sulla conduttrice. Il rocker di Correggio ha anche spiegato il vero motivo che l'ha sempre spinto a rifiutare la gara sul palco dell'Ariston. Ildisul-gate "Cara la mia...