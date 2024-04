Lucca classica - concerti al San Luca e al centro di salute mentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Anche quest’anno alcune strutture socio-sanitarie del territorio lucchese saranno la sede didella decima edizione diMusic Festival, la grande manifestazione in programma da oggi al 28 aprile con iniziative nelstorico della città e nella piana di, con l’organizzazione dell’Associazione Musicale Lucchese. Questo il dettaglio dei tre eventi, in programma all’ospedale “San”, aldidi via Paolini e alla Rsa Gori di Marlia. Oggi pomeriggio alle 17.30, si svolgerà il primo suggestivo momento musicale, nell’atrio dell’ospedale “San”. Si esibiranno Natalia Monserrat Ulloa Rodríguez al flauto e Cristian Andrés Medina Leal alla chitarra. Si tratta di due ...