Lotto - UFFICIALE | estrazione del giovedì rinviata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 aprile 2024): l’di. Ecco spiegato il motivo e soprattutto quando verrà recuperata. Ecco tutte le date Così come succede sempre per le festività natalizie, soprattutto se capitano in uno dei giorni dell’, anche domani,25 aprile, l’del gioco delnon ci sarà. Quindi state sereni, anche se il vostro tabaccaio di fiducia è chiuso, non ci sono problemi. Non perderete la possibilità di diventare ricchi.l’di domani,25 aprile (AnsaFoto) – Ilveggente.itNei giorni festivi infatti è tutto fermo, ma sono anche ufficiali ovviamente tutte le date delle prossime settimane. ...