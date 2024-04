Lotta - Chamizo dopo la sentenza | Non mi rassegn - cerco la forza per sopportare anche questa ingiustizia

(Di mercoledì 24 aprile 2024)la beffa di non aver ottenuto la vittoria a tavolino e la conseguente qualificazione per Parigi 2024, Frankpassa all’attacco. “Grazie Uuw per averci detto quello che già sapevamo. Mi è costato quattro anni di lavoro e a loro 5 mesi di sospensione. Questi arbitri come fanno a guardarsi allo specchio? Dio ci sta guardando tutti. Continuerò a lavorare duramente e a cercare laper“, ha scritto sui social, commentando con ironia e amarezza la decisione della federazione mondiale. L’italo-cubano avevadenunciato un tentativo di corruzione relativo a quell’incontro. La Uuw ha stabilito che l’italiano sarà testa di serie al prossimo torneo di qualificazione olimpica. SportFace.

