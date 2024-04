L’ONU chiede un’inchiesta internazionale sulle fosse comuni a Gaza | “Siamo inorriditi”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani ha chiesto che venga condotta un'inchiestacon "indagini indipendenti, efficaci e trasparenti" in un clima altrimenti di "prevalente di impunità". Anche Amnesty attacca Israele: "Si fa beffe del diritto".

Comicon 2024 a Napoli: domani il via, la carica dei 170 mila - Il «Comicon» di Napoli amplia sempre di più i propri orizzonti, coerentemente con la definizione di «festival internazionale della cultura pop» che da qualche anno ...ilmattino

La kermesse alla Fiera. Tecnologia e materiali. Il Salone del restauro protagonista in città - L’evento è in programma dal 15 al 17 maggio tra i padiglioni dell’Expo. A confronto competenze e professionalità a tutela del patrimonio culturale. Il presidente Moretti: "Luogo di incontro e scambio ...ilrestodelcarlino

Caviro e l’economia circolare: "Acqua, recuperati 621 milioni di litri" - Il gruppo ha 423 milioni di ricavi, su cui il vino incide per il 63%, i mosti per il 24% e l’energia per il 13% ...ilrestodelcarlino