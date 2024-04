L’Onu chiede un’inchiesta indipendente sulle fosse comuni a Khan Yunis

Come largamente annunciato, gli Stati Uniti di Joe Biden hanno posto il Veto alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che, su proposta dell’Algeria, chiedeva l’ adesione piena della Palestina alle Nazioni Unite . Il testo ha ottenuto 12 voti a favore (Algeria, Russia, Cina, ... (lanotiziagiornale)

Una tendopoli è in allestimento vicino a Khan Yunis , nella Striscia di Gaza , mentre si teme l’annunciata offensiva dell’esercito israeliano contro la città meridionale di Rafah. Foto satellitari di Planet Labs PBC, analizzate da Associated Press, mostrano l’inizio della costruzione di un complesso ... (ilfattoquotidiano)

Le Nazioni Unite invocano una “inchiesta credibile e indipendente ” sulle fosse comuni scoperte a Khan Yunis, dove sono stati rinvenuti al momento 310 cadaveri seppelliti nell’area dell’ospedale Nasser. un’inchiesta che si rende a questo punto necessaria dato che, ha rivelato il responsabile per i ... (ilfattoquotidiano)

Bonetti (Amnesty): "2023 anno terribile per i diritti umani in tutto il mondo": ...dello stato di diritto da parte di tutti gli Stati e chiede che ... Il consiglio di sicurezza dell'Onu va riformato in modo che i ...- Negli Stati Uniti 15 Stati hanno impedito o fortemente limitato l'...

