Lograto | operaio muore schiacciato da una lastra di metallo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Non si arresta la strage di lavoratori. Purtroppo, anche oggi si piange la morte di un padre di famiglia mentre era impegnato a svolgere i suoi compiti. L’ennesima tragedia è avvenuta a, in provincia di Brescia. A perdere la vita unitaliano 47enne. Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava manovrando un carroponte all’interno di una azienda siderurgica, all’improvviso si è staccata unadi. Per l’non v’è stato scampo, è rimastosotto il pesante oggetto.