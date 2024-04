L' offensiva di Gravina contro Lotito Biancofiore | Attacco inaudito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "l'del presidente della Figc Gabrieleal Senatore". Il presidente di Civici d'Italia, Noi Moderati, Maie, Michaela, commenta così le parole dinel suo intervento a "Il Foglio a San Siro", chiamando in causa il presidente della Lazio Claudio. "Un esponente della maggioranza che nell'ambito delle sue attività imprenditoriali rispetta le leggi dello Stato non merita di essere messo nel mirino, con l'accusa di gestire il calcio a proprio piacimento, come ha avuto il coraggio di affermare- dichiara- Dal presidente Figc speriamo arrivi un netto dietrofront perché il collegaha sempre dimostrato, in questi anni, di anteporre ai propri ...