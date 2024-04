Lo stadio a Bagnoli aumenterebbe pesantemente le volumetrie - stravolgerebbe tutto Repubblica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Scrive Antonio Di Costanzo sull’edizione napoletana dia proposito dell’incontro di ieri a Roma tra il ministro Fitto, il sindaco Manfredi (che è anche commissario di governo per) e De Laurentiis: Di certo c’è che Fitto ha preso nota del piano di De Laurentiis, ma anche dei tanti dubbi sollevati perché unoandrebbe a modificarelee per quanto riguarda i lotti che Invitalia deve vendere ai privati ci sono già programmi ben avviati per realizzare case e alberghi. L’opzione presentata in maniera irruente nelle scorse settimane da De Laurentiis, in pratica,. Manfredi spinge per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta e ieri ha incassato nuove garanzie. Sul recupero di ...

