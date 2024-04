Lo sciopero dei supermercati il 25 aprile e 1 maggio non ci sarà | ecco perché

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A differenza di quanto successo lo scorso 30 marzo, sabato di Pasqua, quando le principali catene di tutta Italia (Carrefour, Esselunga, Lidl, ect) avevano protestato, domani, giovedì 25, giorno della Festa della Liberazione, e mercoledì 1°, Festa del Lavoro, non cinessunodei. È stato infatti raggiunto l'accordo Federdistribuzione-sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Si annuncia una nuova giornata di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici dopo quella di lunedì 22 aprile . Il prossimo Sciopero del trasporto pubblico locale è infatti previsto per venerdì 26 aprile e questa volta, a differenza di lunedì, interesserà anche Atm. Orario Motivi ... (ilgiorno)

sciopero Atm venerdì 26 aprile: possibili disagi per chi viaggia in metropolitana e autobus - – Si preannuncia una nuova giornata di passione per chi usa i mezzi pubblici. Venerdì 26 aprile è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore nel settore dei… Leggi ...informazione

Caos supermercati e centri commerciali: scioperi per il 25 aprile e 1 maggio - Perché i lavoratori dei centri commerciali, dei negozi e dei supermercati sciopereranno il 25 aprile e il 1° maggio. Fermare il lavoro nei giorni festivi: questa è la chiara richiesta dei dipendenti ...newsmondo