Lo abbiamo chiesto a Jeoffrey Romano - agente di talent - giovanissimo e con un milione e mezzo di fatturato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso del Codacons, accertando la “pratica commerciale scorretta” e “l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico”. È l’ennesima sentenza contro Chiara Ferragni, dopo quella dell’Antitrust, che l’ha condannata a pagare una multa da oltre undi euro. Da quando è scoppiato il caso Balocco, se lo chiedono in tanti: è la fine degli influencer? Solo la fine di Chiara Ferragni? Forse, nemmeno questo. Secondo, classe 1992 e un’agenzia di influencer marketing, la JR Studio, da 1dinel 2023, la principale caratteristica del mondo digital sarà la sua forza anche nel prossimo futuro. «Siamo flessibili, sappiamo rielaborare tutto». ...

Nei giorni scorsi, la notizia che Ferran Adrià - padre della gastronomia occidentale moderna - aprirà le porte di elBulli per un soggiorno unico su Airbnb, ha riacceso i riflettori sull'ex ristorante migliore del mondo, chiuso nel 2011. Offrendo l'occasione per tirare le somme sulla rivoluzione ... (gqitalia)

La leghista Susanna Ceccardi si scaglia contro la presidente della BCE Christine Lagarde al Parlamento Europeo: "Parlo a nome di milioni di famiglie italiani che non riescono più a pagare il mutuo di casa. Ci avete chiesto di sacrificare la nostra sovranità economica perché c'avete detto avrebbe ... (ilgiornaleditalia)

Il Nottingham Forest va ulteriormente all’attacco e dopo le proteste di ieri per l’arbitraggio dell’arbitro Taylor, che non ha concesso tre rigori, e del Var Stuart Atwell, che non ha richiamato il fischietto della finale di Europa League Siviglia-Roma e che è stato accusato di essere un tifoso ... (sportface)

Magliaro (ex vicedirettore del Tg1): “Io fascista Sì lo sono. Volete chiamare i carabinieri”. Poi si corregge: “Sono affari miei”. Su La7 - Bagarre a Dimartedì (La7) con protagonista unico Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante, ex braccio destro dello storico leader del Msi ed ex vicedirettore del Tg1 dal 1994 al 1996 , ...ilfattoquotidiano

Europee, gli italiani vogliono più tutele per gli animali: Vote for Animals! - La popolazione italiana ama molto gli animali e a dirlo sono i numeri. Secondo un sondaggio che abbiamo commissionato a YouTrend/Quorum, la stragrande maggioranza di chi vive in Italia — che siano uom ...ilfattoquotidiano

MotoGP | Raúl Fernández potrà provare Aprilia 2024 a Jerez - Quando la scuderia americana Trackhouse ha rilevato l'ex team RNF, ha chiesto ad Aprilia di fornire due prototipi RS-GP 2024 identici a quelli di Aleix Espargaró e Maverick Viñales, i piloti ufficiali ...it.motorsport