LIVE Italia-Norvegia - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | scontro diretto determinante per i playoff dalle ore 10 00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione del l’Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze del l’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ginnastica artistica maschile. Si apre la rassegna continentale a Rimini , dove vanno in scena le qualificazioni ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Romandia 2024 , breve corsa a tappe che si svolge in Svizzera, in questa settimana che porta sempre più vicini alla stagione dei “Grandi Giri”. Prima frazione in linea: ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Norvegia, partita valevole per la tredicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta in sei ... (sportface)