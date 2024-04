LIVE Italia-Norvegia 4-7 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | seconda sconfitta per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIDALLE ORE 18.00 11:48 Si chiude qui la nostratestuale di. Appuntamento alle 18.00 per-Estoinia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:46 Arriva lanel girone A per il teamno. Corsa playoff che si complica. Glioccupano laposizione con 5 vittorie e 2 sconfitte in compagnia del Giappone e proprio della, e questa sera alle 18.00 sfideranno ...