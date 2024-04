LIVE Italia-Norvegia 2-3 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | un punto azzurro nel terzo end

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ESTONIA DIDALLE ORE 18.00 QUARTO END 10:36 Situazione chiara dopo la prima bocciata del norvegese.che ottiene un solonell’end in cui era di mano.3 dopo tre end. 10:35 Continua a bocciare in maniera perfetta Nedregotten.che gioca per costringere l’ad ottenere un solo. 10:33 Bocciata potentissima di Nedregotten che apre totalmente il gioco. De Zanna piazza comodamente il draw. 10:32 Siamo giunti a metà delend. Una pietra norvegese acon De Zanna che ha appena eliminato una guardia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI curling DALLE ORE 18.00 10:20 Due tiri alla conclusione del secondo end. De Zanna deve essere precisissimo. Ci sono due punti norvegesi in un groviglio di stone. 10:18 Cuore della casa molto affollato con 5 pietre ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Norvegia , partita valevole per la tredicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta in sei ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di qualificazioni maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica : ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Si alza il sipario sulla rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Questa ... (sportface)

Everton liverpool Streaming Gratis: dove vedere la Premier League in diretta live - Le emozioni della Premier League non fi fermano e sono pronte a tenerci compagnia anche in settimana, con il prosieguo dei recuperi della ventinovesima ...footballnews24

diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 24 aprile - A più di 200 giorni dall’inizio della guerra, non si ferma la violenza nella Striscia di Gaza dove sono morti oltre 34.180 palestinesi dal 7 ottobre. Intanto a Khan Younis è sorta una tendopoli in pre ...tpi

Wolverhampton-Bournemouth Streaming Gratis: la Premier League in diretta live - Si preparano a scendere in campo per il 29° turno di Premier League Wolverhampton e Bournemouth. Una gara che potrebbe regalare grandi emozioni, ma che dal ...footballnews24