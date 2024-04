LIVE – Italia-Estonia - girone Mondiali doppio misto curling 2024 | segui la DIRETTA

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la quindicesima sessione del Gruppo A deglididi, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La coppia azzurra, dopo aver sfidato in mattinata la Norvegia, scende nuovamente sul ghiaccio per affrontare la sua penultima sfida del. Stefania Constantini e Francesco De Zanna devono vedersela ora con la compagine estone, che al mattino ha incontrato invece la Germania. Marie Kaldvee e Harri Lill, che nelle prime quattro giornate sono rimasti a secco di vittorie, vanno a caccia di una grande prestazione per provare a risalire la classifica e chiudere con il sorriso l’avventura iridata. Si preannuncia grande ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: L’appuntamento è per domani con altre due gare degli italiani, Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15,48: Il 9-4 conclusivo è un risultato piuttosto bugiardo ma gli azzurri dopo aver sofferto nella parte centrale hanno giocato due ottimi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia , match del gruppo A dei Mondiali di curling misto 2024 . Ad Ostersund (Svezia) gli azzurri tornano sul ghiaccio per la settima volta contro gli scandinavi per una sfida che potrà segnare ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia , match valido per il gruppo A dei Mondiali di curling misto 2024 . Ad Ostersund (Svezia) gli azzurri tornano sul ghiaccio per l’ottava volta in una sfida che potrebbe proiettarli verso i ... (oasport)

live Italia-Norvegia, mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: scontro diretto determinante per i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA live testuale di Italia-Norvegia, match del gruppo A dei mondiali di ...oasport

ATP Madrid, dove vedere il Masters 1000 in tv e streaming - Si alza il sipario sul Madrid Open, torneo 1000 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. Prima giornata dedicata alle donne, da mercoledì in campo anche gli uomini. Sinner al ...sport.sky

live Italia-Turchia 8-3, mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: gli azzurri non si fermano! Arriva il quarto successo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live 19.36: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la sfida contro la Danimarca alle 13.00. Grazie per averci ...oasport