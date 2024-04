LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Masnada in fuga con altri cinque

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11: Il kazako Igor Chzan (Astana) ha abbandonato la corsa. 15.06: Continua a tirare il gruppo la Tudor, che comunque lascia fare laal momento. 14.58: Vantaggio di tre minuti e quaranta dellasul gruppo. 14.52: Difficile chelariesce ad andare in porto, ma sicuramente è interessante la presenza di, che ben si può comportare su un percorso del genere. 14.48: Il tedesco Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck) è passato per primo sul GPM di Sorens. 14.40: Il vantaggio dellasi avvicina ai tre minuti. 14.35: Ricapitoliamo i fuggitivi Fausto(Soudal-Quick Step), il tedesco Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck), l’austriaco Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), lo ...

Lavoro, giustizia sociale e pace al Concerto del primo maggio - La parole de La guerra di Piero di Fabrizio De André apriranno il Concerto del Primo Maggio, in scena al Circo Massimo e in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay e Rai Italia: il cast, che vede il me ...wired

Giusy Caruso a Palermo, la pianista ricercatrice che suona col corpo come uno strumento e duetta col suo avatar - Torna in Italia Giusy Caruso, calabrese cervello in fuga nei migliori atenei del Nord Europa, per una pausa dalla sua intensa attività di docente al Conservatorio Reale di Anversa e di performer del f ...palermotoday

Spezia calendario duro, Ascoli quasi impossibile, Ternana grande favorita - Non ci sono squadre materasso per i bianchi, solo i marchigiani hanno una striscia di partite più complicata. Il Cosenza può già guadagnarsi la salvezza contro il Bari, mentre la Ternana ha già la cer ...cittadellaspezia