LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 70 km all’arrivo! In 6 in fuga con 3 minuti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Si pedala in gruppo con la volontà di ridurre ancora il gap. 15.43 Ora il gruppo ha accorciato sulla testa del gruppo: sono 3 idi distacco. 15.40 Sono 70 i km! 15.37 Temperatura in corsa molto rigida: i corridori sono tutti copertissimi. 15.34 Tutto ruota intorno all’ascesa di Arconciel. 15.30 Sono 80 i km all’arivo! 15.26 Ricapitoliamo i fuggitivi: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step), il tedesco Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck), l’austriaco Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Arkéa – B&B Hotels), il belga Rune Herregodts (Intermarché – Wanty), l’americano Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team) 15.23: Sono stati percorsi i primi ottanta chilometri di questa. 15.17: Laha un ...