LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | si avvicina l’ora dell’Itali - Moschettieri in gara alle 17 45

La formazionea – Startlist e ordini di rotazione – Le speranzea 15.30 Terminata la terza rotazione della seconda suddivisione, siamo a metà. Arriva la staffilata del greco Eleftherios Petrounias: 14.966 agli anelli! Meszaros resta al comando al corpo libero (14.333), si sono inseriti i francesi Leo Saladino (14.100) e Jim Zona (14.066). Al cavallo svetta l'olandse Loran de Munck (15.000), secondo l'armeno Gagik Khachiktyan (14.600). L'ucraino Illia Kovtun è sempre in testa tra parle (15.266) e sbarra (14.600). 15.00 Si è conclusa la seconda rotazione della seconda suddivisione. L'ucraino Illia Kovtun ha piazzato la zampata alla sbarra (14.600) e primeggiaparle (15.266).

La formazione dell' Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze dell' Italia 13.11 L' Italia scenderà in pedana alle ore 17.45 nella terza e ultima suddivisione. 13.10 Le qualificazioni riprenderanno alle ore 14.00 con la seconda suddivisione.

