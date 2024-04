LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia si scalda a Rimin - in gara alle 17 45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Atletica 20.49: Dominio assoluto della francese Samba-Mayela con 7?73, nuovo record nazionale, secondo posto per l’irlandese Lavin co n 7?90, Kozak tra le ripescabili con 7?95 20.47. Queste le ... (oasport)

09.23 77.40 per Gil, è il momento del francese Gary Hunt, leader della classifica. 09.21 84.60 per Baraldi con un ottimo tuffo senza schizzi. Tocca al colombiano Gil. 09.20 61.20 per Picton, tocca all'azzurro Davide Baraldi. 09.18 64.80 per Lima, tocca ... (oasport)