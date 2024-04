LIVE Darderi-Monfils - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | inizia il match Serve l’impresa dell’italo-argentino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGaelal servizio 15:24 Sorteggio effettuato, palleggio di riscaldamento appena cominciato. 15:19 Giocatori in campo! 15:15 Seconda volta nel tabellone principale di un Masters 1000 per Luciano. A Miami, l’italo-aveva pescato il rientrante Denis Shapovalov, arrendendosi per 6-3, 6-7, 6-4 dopo un’ottima partita sul cemento della Florida. 15:10 Daniel Altmaier chiude 6-1, 7-5 contro Landaluce. Tra pochi minuti in campo Lucianoe Gael! 14:10 Daniel Altmaier vince il 1° set contro Martin Landaluce, giovane 2006 spagnolo, per 6-1. Dopodiché! 13.15 La qualificata Jessica Bouzas Maneiro vince il derby iberico contro Paula Badosa per 2-6 6-3 6-3. ...