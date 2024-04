LIVE Conegliano-Scandicci 3-1 - A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | Haak inarrestabile! Conegliano trionfa in una splendida gara3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00: Per oggi è tutto, appuntamento a sabato per gara4 della finale scudetto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.58: In casaben 41 punti per la MVP Isabelle, 23 punti per Plummer, 11 per Lubian e 10 per Robinson-Cook. Per26 punti di Antropova, 19 di Herbots, 12 di Zhu e 9 di Carol 22.56:ha avuto qualcosa in più nei momenti decisivi del match e nel quarto set ha avuto il merito di distanziare le rivali. Meglio in difesa e in ricezione la squadra di Santarelli che sabato avrà il primo match ball per lo scudetto al PalaWanny di Firenze 22.54: E’ stata unastraordinaria, quasi da lasciare senza fiato! Una battaglia incredibile fra due squadre ...