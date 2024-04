LIVE – Conegliano-Scandicci 1-0 30-28 - 11-11 | gara-3 finale Scudetto A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Latestualedi-3 delladella Serie A1 Tigotàdi. Dopo due partite spettacolari chiuse al tie-break, la sfida imprevedibile prosegue. Le ragazze di Daniele Santarelli, nonostante le difficoltà, sono riuscite a pareggiare la serie in trasferta ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi nella serie. D’altra parte, le toscane di Massimo Barbolini vanno a caccia di un altro successo dopo quello ottenuto nella tana delle pantere in-1 per mettere nuovamente spalle al muro le avversarie. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ...

live FV, ATALANTA-FIORENTINA 1-0: KOOPMEINERS LA SBLOCCA ALL'8' - 8' - GOL DELL'ATALANTA. 1-0 DEA CON KOOPMEINERS. All'improvviso, quando nessuno se lo aspettava... su un errore banale in ripiegamento la palla sbatte su Mandragora e arriva sui piedi ...firenzeviola

Coppa Italia, semifinale ritorno: in campo Atalanta-Fiorentina 1-0. live - È in corso a Bergamo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. All'andata era finita 1-0 in favore dei Viola. Chi passa il turno accederà alla finale in programma il 15 ...tg24.sky

Basket: la Klass Coral Alghero vola in semifinale In Divisione Regionale 1 - Nella decisiva gara-3 la squadra di coach Longano ha vinto con il risultato di 56-61. Una partita combattuta, come previsto, e nella quale è stato fondamentale l’apporto di tutti, compresi i più ...sardegnalive