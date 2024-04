L' Italia è un Paese per vecchi | nel 2050 un giovane ogni tre anziani e solo 350mila nuovi nati all' anno

Memorandum Italia-Tunisia , Valditara marca il segno del partenariato tra i due Paesi. Nel corso della sua missione istituzionale in Tunisia, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato un protocollo d’Intesa con il Ministro dell’Istruzione della Repubblica di Tunisia, Salwa Abassi, per ... (secoloditalia)

L’impegno di Italia Nostra per la salvaguardia del territori o e dell’identità dei luoghi attraverso la musica. Domenica 21 (Auditorium del Sistema Bibliotecario Vibonese, ore 18) “Le bellezze d’ Italia in concerto ” con musiche e canti tratti dalle opere di Mozart, Bellini e Puccini, con ... (laprimapagina)

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "L'Europa non può giocare a Risiko con l'Italia. Non siamo un territorio da conquistare, a differenza di quanto la sinistra ha fatto credere negli ultimi anni, prima prendendo finanziamenti da Soros, e poi ora, come rivela Matteo Salvini nelle anticipazioni del suo libro ... (liberoquotidiano)