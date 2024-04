L’irresistibile cavalcata Festa Oltrepò | è serie D

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) BRONI (Pavia) Giorni di festeggiamenti in casa Oltrepo’ dopo la vittoria con due giornate di anticipo del campionato di eccellenza girone A arrivata sabato grazie al punto ottenuto nel derby contro i cugini del Casteggio. Un successo cercato, voluto e programmato da una società seria che in questi due anni di vita ha fatto benissimo disputando prima i playoff e poi vincendo in questa stagione il campionato. Un progetto partito nel giugno 2022 con lo spostamento del titolo sportivo del Varzi a Broni e la nuova denominazione Oltrepo’ con sede e campo di gioco nella cittadina immersa nelle colline dell’Oltrepo’ Pavese. La squadra ha disputato una stagione sopra le righe collezionando 67 punti totali a due giornate dal termine con ben 34 punti conquistati nel girone di ritorno, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Un percorso straordinario che ha visto i biancorossi ...