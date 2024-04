L’intervista alla Schlein pare un romanzo della Valerio | non si capisce un corno

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Zuppa di Porro 24 aprile 2024 L’italia non vota il Patto Ue. Non lo fanno sia a destra sia a sinistra. I primi l’hanno firmato con Giorgetti e i secondi lo hanno scritto con Gentiloni. “Sono pazzi questi italiani”, devono aver pensato in Europa. Imperdibile intervistaSchelin by Mieli: non simolto, se non che le liste sono meravigliose. Il suo linguaggio è lo stesso di un… Fassino, per il Fatto, si sarebbe fregato un profumo al duty free di Fiumicino. Scurati da leggere solo Giordano Bruno, che dice quale censura, e la soprvvissutaStampa che dice che non la vogliono a scuola. Mah. In America, gli studenti che protestano vengono arrestati, in Italia gli studenti che protestano vengono autorizzati a menare i poliziotti. La storia di Palenzona, ...