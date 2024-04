L’Inter pensa al futuro ma le stelle sono già in casa | due si preparano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)si prepara a puntare su duein vista della prossima stagione. Saranno loro due i principali osservati in questo finale di stagione con il ventesimo scudetto già cucito sul petto. SPINTA – Conquistato il ventesimo scudetto indel Milan,si proietta già alla prossima stagione con il ventesimo scudetto sul petto e la seconda stella cucita sopra lo stemma. Per la stagione che arriverà, con un campionato europeo che affronteranno molti titolari del, ecco che Simone Inzaghi da adesso in poi guarderà con un occhio di riguardo a chi ha giocato di meno in questa stagione. Il tecnico piacentino ha messo nel mirino due difensori che col tempo potrebbero prendersi una maglia da titolare anche in vista dell’età a cui alcuni nerazzurri si avvicinano e poi per alcune partenze, ...