L’iniziativa A giugno il raduno mondiale del tifo giallorosso Grazie all’impegno del Roma Club Città di Pistoia

L’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’ ospiterà alla Bondi Arena, dal 25 al 28 aprile , otto tra le migliori formazioni under 13 d’Europa. Dopo il successo dello scorso anno targato Olimpia Milano, la 4 Torri – organizzatrice del l’evento – ha alzato notevolmente i giri del motore: ben sei, ... (sport.quotidiano)

Serata speciale quella del 12 Marzo organizzata dal Lions club Milano Bramante Cinque Giornate per tutti i soci dei club Lions del distretto di Milano città metropolitana in una cornice speciale, quello del Circolo Volta, storica sede milanese! Per la prima volta incontrano tutti insieme l' ... (liberoquotidiano)