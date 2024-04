Linda Ascierto - chi è la moglie di Pietro Genuardi | Colpo di fulmine in volo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nel 2012 durante inche lo portava in Kenya,conosce una delle assistenti di, l’attualeè una persona molto riservata, di cui sappiamo molto poco visto che non fa parte del mondo dello spettacolo. Da più di 20 annilavora come assistente di, occupazione che ha intrapreso dopo essersi laureata in Lingue e Letteratura straniera all’Università degli Studi di Salerno. È originaria del Sud Italia ma vive a Varese per motivi lavoro, quindi nonostante il matrimonio la loro è una relazione a distanza. La coppia si è conosciuta nel 2012 su undi linea diretto in Kenya grazie a un collega di...