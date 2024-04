LIGABUE | CARA ANTONELLA - MAI DETTO CHE SAI DI SUGO POTEVI FARE CHIAREZZA CON ME

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 24 aprile 2024), all’una e mezza di notte, ha pubblicato un video per smentire di aver maicheClerici sa dila mia, no, non ho maiche tu sappi di. Scusa se sorrido ma è veramente una roba troppo assurda. Se hodi no alla tua edizione di Sanremo, è perché hodi no a diverse altre edizioni di Sanremo in cui mi hanno invitato per il motivo che Sanremo mi mette molta tensione. Preferiscomusica in un contesto in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato dicon me e ...